Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı Aksaray'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı AKSARAY - Aksaray'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu. Olay, Taspazar Mahallesi 846 Sokakta bulunan Öz Sevindi Apartmanı'nın zemin kat havalandırma boşluğunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, havalandırmadan kedi sesleri duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ekipmanları ile birlikte yaptığı müdahaleyle kısa sürede havalandırma boşluğundaki kediyi çıkartarak kurtardı. Havalandırma boşluğuna nereden geldiği anlaşılmayan yavru kedi yeniden doğaya bırakılarak özgürlüğüne kavuştu. Kaynak: İHA