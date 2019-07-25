Havalandırma boşluğuna düşen serçe yavrusunu itfaiye kurtardı

Isparta'da havalandırma boşluğuna düşen yavru serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokaktaki iş yerinin havalandırma boşluğuna serçe yavrusu düştüğü ihbarıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen yavru serçeyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarma çalışmasını başarı ile tamamlayan ekipler, daha sonra serçeyi yuvasının yakınına bıraktı. Öte yandan, itfaiyenin duyarlılığı vatandaşların takdirini topladı. - ISPARTA

Kaynak: İHA