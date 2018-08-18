Havalandırma Boşluğuna Düşen Kuşu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Havalandırma boşluğuna düşen kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ta gece saatlerinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu fark eden vatandaşlar, kuşu düştüğü yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen çaresiz kuşu bulunduğu yerden çıkardı. Kuşun kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çaresiz kuşun düştüğü yerden çıkarılmasının ardından hayvan sever apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.