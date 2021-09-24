Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler
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Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Elazığ'da 4 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Minareli Sokakta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğunun bulunduğu yerden kedi sesi duyan ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, binaya gelerek kediyi kurtarmak için çalışma yaptı. Kedinin bulunduğu bölgeyi tespit eden ekipler, merdiven yardımıyla havalandırma boşluğuna inerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kurtarılan kedi, su ve mama verilmesinin ardından bırakıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler
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