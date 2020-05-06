Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı
06.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:04
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir banka şubesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir banka şubesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.
Bir banka şubesinde, duvarın arkasından kedi sesi geldiğini fark eden görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bankaya gelen ekipler, duvar ile panel arasına sıkışan kedinin yerini belirledi. Ekipler duvarı kırarak, kediyi kurtardı.
Kedi yavrusu, sağlık kontrolü için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Kaynak: AA