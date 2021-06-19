Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Güncel

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kedinin, annesiyle buluşma anı dikkat çekti.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmanın terasında beslenen yavru kedi, havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kaldı. Anne kedi, yavrusunun mahsur kaldığını görünce sesler çıkartarak yardım istedi. Apartman sakinleri, durumu fark ederek İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdiler.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu yavru kediyi kurtardılar.

Kurtarılan yavru kedi ile annesinin buluşma ve annesinin yakınlaşma anı amatör kameraya yansıdı.

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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