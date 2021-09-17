Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü, yakınları yöneticiyi linç etmek istedi - Haberler
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Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü, yakınları yöneticiyi linç etmek istedi

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü, yakınları yöneticiyi linç etmek istedi

KAYSERİ'de, uydu ve internet kablolarını düzeltmek için 12 katlı binanın çatasındaki havalandırma boşluğundan 1'inci katın beton zeminine düşen apartman görevlisi Memiş Göksu (54), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, uydu ve internet kablolarını düzeltmek için 12 katlı binanın çatasındaki havalandırma boşluğundan 1'inci katın beton zeminine düşen apartman görevlisi Memiş Göksu (54), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Göksu'nun yakınları olay yerine gelerek, bina yöneticisi Ahmet Özsuveren'i linç etmek istedi. Bina yöneticisi Özsuveren, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi, Çankaya Caddesi'ndeki 12 katlı Hidayet Eraslan Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır apartmanda görevli olarak çalışan Memiş Göksu, bina yöneticisi Ahmet Özsuveren'in talimatıyla uydu ve internet kablolarını düzeltmek için çatıya çıktı. Göksu, kablolara takılarak çatıdaki havalandırma boşluğundan 1'inci katın beton zemine düştü. Çığlık seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Göksu'ya ulaşmak için 1'inci kattaki havalandırma boşluğunun duvarını balyozla kırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Göksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİNA YÖNETİCİSİNİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Acı haberi duyan Göksu'nun yakınları olay yerine geldi. Göksu'nun yakınları bina yöneticisi Ahmet Özsuveren'i linç etmek istedi. Araya giren polis ekipleri, Göksu'nun yakınlarını uzaklaştırdı. Ardından Özsuveren polis ekiplerince gözaltına alındı. Göksu'nun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü, yakınları yöneticiyi linç etmek istedi

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü, yakınları yöneticiyi linç etmek istedi

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü, yakınları yöneticiyi linç etmek istedi

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü, yakınları yöneticiyi linç etmek istedi

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü, yakınları yöneticiyi linç etmek istedi

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü, yakınları yöneticiyi linç etmek istedi - Haberler
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