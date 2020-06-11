Havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evin banyo havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
11.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:04
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evin banyo havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karaçulha Mahallesi Baraj Caddesi'nde yaşayan kişi, evinin banyo havalandırmasından kedi yavrusu sesi gelmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki boşluğa düşen 2 kedi yavrusu, ekipler tarafından güçlükle kurtarıldı.
Kediler ev sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA