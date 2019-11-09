Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı

09.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:44

Sivas'ta havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye erleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre Sivas'ta Aydoğan mahallesinde bulunan bir dernek binasında havalandırma bacasından gelen ses dernekte bulunanların dikkatini çekti. Bacadan güvencin sesi geldiği fark edilince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri bacayı keserek güvencini sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Güvercinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA