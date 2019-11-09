Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı

Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı

Sivas'ta havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye erleri kurtardı.

09.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:44
Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı

'ta havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye erleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre Sivas'ta mahallesinde bulunan bir dernek binasında havalandırma bacasından gelen ses dernekte bulunanların dikkatini çekti. Bacadan güvencin sesi geldiği fark edilince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri bacayı keserek güvencini sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Güvercinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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