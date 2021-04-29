HAVAİST'ten "tam kapanma" öncesi yolculara trafik yoğunluğu uyarısı
İstanbul Havalimanı Yolcu Taşımacılığı (HAVAİST), "tam kapanma" öncesi yaşanabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle yolcuları uyardı.
İstanbul Havalimanı Yolcu Taşımacılığı (HAVAİST), "tam kapanma" öncesi yaşanabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle yolcuları uyardı.
HAVAİST açıklamasında, "Gün içinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak seyahatinizle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmamak adına sefer saatinden önce duraklarımıza gelmenizi önemle rica ederiz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ