Havai Fişek Ve Torpilli Kandil Kutlamasında 20 Kişi Yaralandı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, Regaip Kandili'ni havai fişek, maytap ve torpille kutlayan 20 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'da, geleneksel olarak düzenlenen, halk arasında 'Fişek Bayramı' olarak bilinen etkinlikte havai fişek, maytap ve torpille Regaip Kandili kutlandı. Kandili patlayıcılarla kutlayan 20 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, dün akşam saatlerinde, Beypazarı Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Ankara