Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü
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Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü

01.01.2021 02:49 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:53
Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü

BURSA'da iddiaya göre alkol aldıktan sonra yeni yılın ilk dakikalarında atılan havai fişek gösterisini izlemek için çıktığı 5'inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Hüseyin Sayır (66), yaşamını yitirdi.

BURSA'da iddiaya göre alkol aldıktan sonra yeni yılın ilk dakikalarında atılan havai fişek gösterisini izlemek için çıktığı 5'inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Hüseyin Sayır (66), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 00.05 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi Kanuni Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre evinde alkol alan Hüseyin Sayır, yılbaşı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterilerini izlemek için 5'inci kattaki evinin balkonuna çıktı. Gösteriyi izlerken dengesini kaybeden Sayır, apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sayır'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü
Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü
Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü
Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü
Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü
Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü
Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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