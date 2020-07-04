Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
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Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

04.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:17

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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