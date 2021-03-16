Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı (3)
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Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı (3)

16.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:27
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı (3)

PATLAMADA OĞLUNU KAYBEDEN BABA: ÇOCUĞUM GELİR DİYE KAPIM HALA AÇIKDuruşmada müşteki sıfatıyla ifade veren ölen fabrika işçisi Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, "Ben 26 yaşındaki oğlumun 19 parça kemik parçasını gördüm. Halen daha kapım açık, çocuğum anahtarını kaybetmiş de gelir diye.

PATLAMADA OĞLUNU KAYBEDEN BABA: ÇOCUĞUM GELİR DİYE KAPIM HALA AÇIK

Duruşmada müşteki sıfatıyla ifade veren ölen fabrika işçisi Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, "Ben 26 yaşındaki oğlumun 19 parça kemik parçasını gördüm. Halen daha kapım açık, çocuğum anahtarını kaybetmiş de gelir diye. Ben oğlumla beraber, kızımı ve eşimi de kaybettim. Ruhen ne haldeler bilmiyorum. Fabrikanın kuruluş aşamasında ruhsatını veren herkesten şikayetçiyim" dedi.

"ÜZERİMİZDE BASKI VARDI, YEMEĞE BİLE GİDEMİYORDUK"

Patlamadan önce 4 yıl boyunca torpil üretim bölümünde çalışan fabrika işçisi müşteki M.S., "Patlama anında muska bölümünde çalışıyordum. Bir anda patlama sesi geldi. O anda yaralandım ve ne olduğunu bile anlayamadım. Kurtulmak için fındıklığa doğru kaçtım. Üretim konusunda baskı vardı. Yemek yemeye bile gidemiyorduk sayı derdi için. A.A., A.B. ve A.Ç. hariç diğer sanıklardan şikayetçiyim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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