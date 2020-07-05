Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri... Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA