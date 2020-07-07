Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (7)
4 KİŞİ TUTUKLANDI Mahkeme patlama olayıyla ilgili fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.'nin tutuklamalarına karar verdi.
07.07.2020 01:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:53
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Mahkeme patlama olayıyla ilgili fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.'nin tutuklamalarına karar verdi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA