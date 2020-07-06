Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (6)
4 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak iş güvenliği uzmanı A.B. de adliyeye sevk edildi.
06.07.2020 23:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:29
4 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak iş güvenliği uzmanı A.B. de adliyeye sevk edildi. Fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ile A.A. ve iş güvenliği uzmanı A.B. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: DHA