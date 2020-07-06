Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (5) ÖLÜ SAYISI 7 OLDUSakarya Valiliği, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunarak, ölü sayısının 7 olduğunu, aranan kişi kalmadığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI 7 OLDU

Sakarya Valiliği, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunarak, ölü sayısının 7 olduğunu, aranan kişi kalmadığını belirtti. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün itibariyle kayıp olan 7'nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: DHA