Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (4)
KİMYASAL ATIKLAR İMHA EDİLECEKSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kimyasal atıklar, toplandı.
06.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:20
KİMYASAL ATIKLAR İMHA EDİLECEK
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kimyasal atıklar, toplandı. Bölgeden 2 günde toplanan 5 kamyon dolusu kimyasal atığın, Kocaeli'de bulunan tesiste imha edileceği belirtildi.
Kaynak: DHA