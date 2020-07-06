Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2) 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDESakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatıyla havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V. ve ustabaşılar E.Ö. ile A.A., Hendek Jandarma Komutanlığı'nda sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatıyla havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V. ve ustabaşılar E.Ö. ile A.A., Hendek Jandarma Komutanlığı'nda sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.'nin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA