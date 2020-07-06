Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2) 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİSakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A'nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. 3 kişi Hendek Adliyesi'ne sevk edilirken, dün gözaltına alınan 1 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

HABER: Mehmet KAVİS/ SAKARYA,

Kaynak: DHA