Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2)
3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİSakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
06.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:53
3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A'nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. 3 kişi Hendek Adliyesi'ne sevk edilirken, dün gözaltına alınan 1 kişinin ise sorgusu devam ediyor.
HABER: Mehmet KAVİS/ SAKARYA,
Kaynak: DHA