Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi Çorum'da defnedildi Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Ramazan Kor'un cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Ramazan Kor'un cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Sakarya'daki adli işlemlerinin ardından ağabeyi Recep Kor ile amcası Duran Kor tarafından teslim alınan Ramazan Kor'un cenazesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla doğum yeri olan Sungurlu ilçesine getirildi.

Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sarıtepe Mezarlığı'na götürülen Kor'un cenazesi, burada helallik alınmasının ardından defnedildi.

Kor'un kardeşi Nazlı Kor, ağabeyinin tabutuna son kez dokunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cenazeye katılanlara maske dağıtılırken, polis ekiplerince sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi konusunda sık sık uyarı yapıldı.

Cenazeye Kor'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan ile vatandaşlar katıldı.

Anne ve babasını yıllar önce kaybeden bir çocuk babası Ramazan Kor'un Çorum'daki çeşitli un fabrikalarında işçi olarak çalıştığı, 1,5 yıl önce Sakarya'ya yerleştiği ve havai fişek fabrikasında işe girdiği öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA