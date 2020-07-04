Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 gözaltı kararı
Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 gözaltı kararı Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi...
04.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:04
Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 gözaltı kararı
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: İHA