Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 kişi gözaltına alındı.

04.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:40

Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükleri öğrenildi.

Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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