Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 gözaltı kararı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldıEdinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı...
04.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:30
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA