Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 gözaltı kararı Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldıEdinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. (İHA) Kaynak: İHA