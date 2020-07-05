Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi hastaneye getirildi
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Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi hastaneye getirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamayla alakalı gözaltına alınan 2 ustabaşı ve 1 sorumlu müdür için ek gözaltı süresi alındı.

Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi hastaneye getirildi
05.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:25

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamayla alakalı gözaltına alınan 2 ustabaşı ve 1 sorumlu müdür için ek gözaltı süresi alındı. Şahıslar rapor için hastaneye getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu müdür H.A.V. ile ustabaşı E.Ö. ile A.A. isimli 3 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından 3 kişi dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şahısların ifadeleri Hendek ilçe Jandarma Komutanlığında devam ederken, ek gözaltı süresi alındı. 3 şahıs sağlık raporu için hastaneye getirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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