Havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında savcılıktan açıklama
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Havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında savcılıktan açıklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında Hendek Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yapıldı.

Havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında savcılıktan açıklama
07.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:50

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında Hendek Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yapıldı. Açıklamada patlamada sorumlu olabilecekleri değerlendirilen fabrika sahiplerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, patlamada kusur ve ihmali bulunduğu değerlendirilerek gözaltına alınan fabrika sorumlu müdürü A.A, fabrika müdürü H.A.V, genel usta başı E.Ö. ve iş güvenliği uzmanı A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun imzası ile yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüphelilerin ve alınan 100' ün üzerindeki diğer çalışanların, birbiri ile örtüşen beyanları, bir bütün halinde değerlendirildiğinde; işverenin alınan bütün önlemlere uyulmasını temin etmek, geniş bir kontrol mekanizması kurarak, iş güvenliğini işçinin inisiyatifine ve özenine bırakmadan, tehlikelere karşı bilinçlendirmek, iş disiplinini sağlamak, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması yönünde denetim ve gözetim yükümlülüğünün de bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirilmiş olup, 7 Temmuz 2020 günü sabah saatlerinde gözaltı talimatı verilmiştir. Fabrika sahipleri gözaltına alınmış olup, ifade işlemlerine devam edilmektedir. Soruşturma bütün yönleriyle hassasiyetle yürütülmektedir."

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Kaynak: İHA

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