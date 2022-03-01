Havai fişek fabrikasındaki patlama davası sonrası müştekilerden basın açıklaması

SAKARYA (İHA) - Karar açıklandı, aileler feryat etti

8'inci duruşmada neticelenen patlama davasının ardından basın açıklaması

Avukat Gülşen Uzuner: "Adil bir karar değil, acılarımızın hiçbirini hafifletmedi"

SAKARYA - Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada mahkeme heyetinin sanıklara verdiği hapis cezası sonrasında müştekiler ve avukatları basın açıklamasında bulundu.

Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın 8'inci celsesi görüldü. Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülen davada sanıklar ve sanık avukatları ek savunmalarını sundu. Sanıklara son sözlerini soran mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan fabrika sahiplerinden Y.C. ve A.R.E.C.'yi 16 yıl 3 ay, H.A.V.'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A. ve A.Ç.'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak H.A.V.'nin tahliyesine karar verdi. Ayrıca heyet, tutuklu sanık Y.C.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyetin kararını açıklaması sonrasında müştekiler ve avukatları basın açıklaması yaptı. Verilen cezaları yetersiz bulan müşteki avukatları, dosyanın 'muhtemel kast' üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.