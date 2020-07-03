Havai fişek fabrikasında patlama - Söndürme çalışmaları Patlamada yaralanan bir kişinin görüntüsü Uçak ve helikopterle yangına müdahale edilmesi Olay yerinden detaylar SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrasında çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

Patlamada yaralanan bir kişinin görüntüsü Uçak ve helikopterle yangına müdahale edilmesi Olay yerinden detaylar SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrasında çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Kaynak: AA