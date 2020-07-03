Havai fişek fabrikasında patlama - Söndürme çalışmaları
Patlamada yaralanan bir kişinin görüntüsü Uçak ve helikopterle yangına müdahale edilmesi Olay yerinden detaylar SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrasında çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.
03.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:44
Patlamada yaralanan bir kişinin görüntüsü
Uçak ve helikopterle yangına müdahale edilmesi
Olay yerinden detaylar SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrasında çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA