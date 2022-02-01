Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşması başladı (3)

'AĞZIMLA KUŞ TUTSAM KARARDA DEĞİŞİKLİK OLUŞTURMAYACAK'

Davanın tutuklu sanığı fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un avukatı Abdurrahim Burak, mahkeme heyetine sunduğu beyanda, olası kasıt değerlendirilmesinin kendileri için ani karar olduğunu ve bu nedenle ek süre talep ettiklerini belirterek, "Ağzımla kuş tutsam kararda bir değişiklik oluşturmayacak çünkü heyetin aklında oturmuş olan bir ceza miktarı var. Bunu da ara kararlarda net bir şekilde gördük. O zaman neden savunma yapayım ki? Yüzlerce evrak sunduk, bu evraklar ne mütalaada ne de bilirkişi raporlarında yer aldı. Olası kasıt durumuna ilişkin bir talebimiz var. Olası kasıt, derseniz müvekkilimim yakınları da iş yerindeydi. Müvekkilimin babası kıdem tazminatı ödedi. Müvekkilimin tahliyesine talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının 2'si tutuklu 7 sanığın suçlarının 'olası kasıt' üzerinden değerlendirilmesi talebini göz önünde bulundurdu. Sanık avukatlarının da ek süre talep etmesi ile heyet, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.