Havai fişek fabrikası patlaması davasında 6'ncı duruşma başladı (2) - Haberler
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Havai fişek fabrikası patlaması davasında 6'ncı duruşma başladı (2)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Havai fişek fabrikası patlaması davasında 6'ncı duruşma başladı (2)

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIDavanın 6'ncı duruşmasında, savcı tarafından sanıklar hakkındaki mütalaa açıklandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Davanın 6'ncı duruşmasında, savcı tarafından sanıklar hakkındaki mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, 7 sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca savcı, sanıklardan fabrika sahibi Y.C. ile fabrika müdürü H.A.V.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Şikayetçi avukatları, mütalaaya katılmadıklarını sanıkların olası kasıt suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, esas hakkındaki savunmalara hazırlanmaları için süre talep etti. Duruşma esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam ediyor.


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Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri

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