Havai fişek fabrikası patlaması davasında 6'ncı duruşma başladı (2)

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Davanın 6'ncı duruşmasında, savcı tarafından sanıklar hakkındaki mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, 7 sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca savcı, sanıklardan fabrika sahibi Y.C. ile fabrika müdürü H.A.V.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri

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