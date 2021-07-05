Havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı
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Havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı

Havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davanın üçüncü duruşmada tahliye edilen Asiye A. ve Erşan Ö. hakkında yapılan itiraz kabul edildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davanın üçüncü duruşmada tahliye edilen Asiye A. ve Erşan Ö. hakkında yapılan itiraz kabul edildi. 2 sanık yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen patlama ile ilgili Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında fabrika sorumlu müdürü Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Karara ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının yaptıkları itirazlar bir üst mahkeme olan Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Avukatların yaptığı itiraz sonucunda suçun niteliği ve delillerin toplanması, şüphelilerin kaçma ihtimali ve delillere müdahale ihtimali gerekçesiyle haklarında tutuklama kararı çıkarılan Asiye A. ve Erşan Ö. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Burada tutuklama kararları yüzlerine okunan sanıklar yeniden cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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