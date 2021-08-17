HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDI
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HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDIO anlar kameradaAli Kerem BENGİ İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de bir kişi arkadaşının kına gecesinde elindeki havai fişek patlayan genç yaralandı.

HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDI

O anlar kamerada

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de bir kişi arkadaşının kına gecesinde elindeki havai fişek patlayan genç yaralandı.

Olay, geçen cumartesi Sancaktepe'de meydana geldi. Bir genç, arkadaşının kına gecesinde havai fişek atmak istedi. O sırada bir arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı . Gencin yaktığı havai fişekler bir anda patladı. Talihsiz genç yaralanınca hemen hastaneye kaldırıldı. Gencin burnunda kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.

HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDI
HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDI
HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDI
HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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