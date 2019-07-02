Şaşıracaksınız ama bu ilçede havai fişek tamamen yasaklandı

Halkın meclise katılımını sağlama konusunda meclis toplantılarının mahallelerde yapılmasının büyük önem teşkil ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi olarak 20 yıldır yaz aylarında belediye meclislerini köy kahvehanelerinde vatandaşla iç içe yapıyoruz. Halkla beraber yapıyoruz çünkü bizi halk seçti. 'Halk konuştuğumuzu duymasın' diye kafamızda hiçbir zaman bir olgu olmadı. Bugün Güzelce köyümüzdeyiz. Mahallelerde düzenlediğimiz meclis toplantıları demokrasimiz adına büyük bir zenginliktir" dedi.

HASTA, ÇOCUK, HAMİLE VAR

Özellikle yaz aylarında geç saatlerde ilçede havai fişek atılmasını belediye meclisi kararı doğrultusunda yasaklandığını belirten Başkan Akgün, "İstanbul'a ve Türkiye'de dikkat çekecek bir karar aldık. Yaz ayları nedeniyle gece geç saatlerde havai fişek atılıyor. Hasta, çocuk, hamile var. Ayrıca Büyükçekmece ilçesi göçmen kuşların uğrak noktası. Uluslararası faaliyetler ve milli günlerimiz hariç tüm iş yerlerinde, sokakta neresi olursa olsun havai fişek atımını yasakladık. Bu karardan sonra vatandaş havai fişek atarsa havai fişekin atıldığı o iş yerini kapatacağız. Toplumun huzurunu bozanlara karşı yaptırımlarımız devam edecektir. Buna Suriyeli ve diğer misafirlerimiz de dahildir. Büyükçekmece'de herkes istediğini yapamayacak. Havai fişek atımı külliyen yasaklandı. Gece sokak düğünü yapılması ve kuru sıkı denilen silahlarla insanları korku ve dehşete itecek kadar silah atılmasının kaymakamlığa iletilmesi konusunda oy birliğiyle yasaklama kararı aldık. Büyükçekmece halkının huzuru bakımından son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler