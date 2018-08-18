Kırklareli'nde Havai Fişek Atılan Düğün Yarıda Kesilecek

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, havai fişek atılan düğünler güvenlik güçlerince sonlandırılacak.

MUHTAR ŞİKAYET ETTİ

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, Gündoğu Mahallesi Muhtarı İlhan Keskinkaya'nın şikayeti üzerine, Emniyet Müdürlüğünün konu hakkında gerekli çalışmaları başlatması talimatını verdi.

HAVAİ FİŞEK ATILMAYACAK

Düğünlerde havai fişeklerin yasaklanması kararını aldığını ifade eden Kaymakam Kaya, hiçbir düğünde havai fişek atılamayacağını söyledi.

Sokak aralarında yapılan düğünlerin çevreye çok fazla rahatsızlık verdiğini belirten Kaya, düğünlerde atılan havai fişeklerin ise bu rahatsızlığı had safhaya çıkarttığını vurguladı.

"DÜĞÜN YARIDA KESİLECEK"

Aynı zamanda havai fişeklerin büyük tehlike de oluşturduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Sokaklardaki düğünleri hoş görebiliriz. Fakat düğünlerde geç saatten sonra havai fişek atmak işin dozunu kaçırıyor. Haliyle çevreye rahatsızlık verdiği gibi tehlike de saçıyor. Bana göre havai fişek düğüne renk katan bir şey değil. Havai fişek atılan düğün sahibinin düğünü yarıda kesilecek. Kimse kimsenin huzurunu bozmak zorunda değil."

CEZA KESİLECEK

Kaya, havai fişek attığı tespit edilen düğün sahiplerine de cezai işlem de uygulanacağını sözlerine ekledi.