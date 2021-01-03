Havai'de ünlü sörfçü Wright boğulan bir kişiyi kurtarırken görüntülendi
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Havai'de ünlü sörfçü Wright boğulan bir kişiyi kurtarırken görüntülendi

03.01.2021 12:14 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:31
Havai'de ünlü sörfçü Wright boğulan bir kişiyi kurtarırken görüntülendi

? Avustralyalı ünlü sörfçü Mikey Wright, Havai'de Oahu Plajı'nda akıntıya kapılan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı.

? Avustralyalı ünlü sörfçü Mikey Wright, Havai'de Oahu Plajı'nda akıntıya kapılan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Havai'de düzenlenen bir etkinlik için bölgede bulunan Avustralyalı sörfçü Mickey Wright, akıntıya kapılan bir kişinin boğulmak üzere olduğunu gördü. Wright, plaja koşarak dalgalarla mücadele eden kişiyi kurtarmayı başardı. Görüntüleri ise sosyal medya hesabından 'İçkimi tut' mesajıyla paylaşan ünlü sörfçü, dalgaların çok güçlü olduğunu söyledi.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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