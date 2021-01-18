Havai'de sörfçüler dev dalgalara meydan okudu
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Havai'de sörfçüler dev dalgalara meydan okudu

18.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:53
Havai'de sörfçüler dev dalgalara meydan okudu

ABD'nin Havai kentinde buluşan sörfçüler, devasa dalgalar üzerinde sporlarını yapmanın zevkini çıkarak, dalgalara meydan okudu.

ABD'nin Havai kentinde buluşan sörfçüler, devasa dalgalar üzerinde sporlarını yapmanın zevkini çıkarak, dalgalara meydan okudu. O anlar kameraya an be an yansıdı.

ABD'nin en iyi rüzgar sörfçüsü, günlerdir fırtınayla mücadele eden Havai bölgesinde bir araya geldi. Havai kentinde etkili olan fırtınanın yarattığı dev dalgalar, sahilleri dolduran profesyonel sörfçüleri coşturdu. Sörfçüler, 15 metreye çıkan dalgalara meydan okudu. O anlar kameralara yansıdı.


Havai'de sörfçüler dev dalgalara meydan okudu
Havai'de sörfçüler dev dalgalara meydan okudu
Havai'de sörfçüler dev dalgalara meydan okudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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