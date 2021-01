Havai'de sörfçüler dev dalgalara meydan okudu

ABD'nin Havai kentinde buluşan sörfçüler, devasa dalgalar üzerinde sporlarını yapmanın zevkini çıkarak, dalgalara meydan okudu. O anlar kameraya an be an yansıdı.

ABD'nin en iyi rüzgar sörfçüsü, günlerdir fırtınayla mücadele eden Havai bölgesinde bir araya geldi. Havai kentinde etkili olan fırtınanın yarattığı dev dalgalar, sahilleri dolduran profesyonel sörfçüleri coşturdu. Sörfçüler, 15 metreye çıkan dalgalara meydan okudu. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı