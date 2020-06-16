Havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi
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Havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 66 sürücüye para cezası uygulandı.

16.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:40

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 66 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Denetimlerle sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada,

şunlar kaydedildi:

"Otoyollarda ve şehirler arası yollarda sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin

önlenmesine yönelik havadan denetim yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 66 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı."

Devam edeceği vurgulanan çalışmalarla ilgili görüntüler, basınla paylaşıldı.

Havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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