Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
01.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:22
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kelebekler Vadisi'nin üst tarafındaki yangına havadan 2 helikopter, karadan da 6 arazöz, 2 su tankeri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Kaynak: AA