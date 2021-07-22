Havadan trafik kontrolünde 17 araç trafikten men edildi
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Havadan trafik kontrolünde 17 araç trafikten men edildi

Havadan trafik kontrolünde 17 araç trafikten men edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da 3 ayrı güzergahta gerçekleştirilen helikopterle havadan trafik denetiminde 38 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 17 araç da trafikten men edildi.

Manisa'da 3 ayrı güzergahta gerçekleştirilen helikopterle havadan trafik denetiminde 38 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 17 araç da trafikten men edildi.

'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' kapsamında Manisa il sınırları içerisinde bulunan Akhisar-Gölmarmara-Salihli (555-10) Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu (250-04) Devlet Karayolu, Manisa-Akhisar (565-09) Devlet Karayolunda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş Ekipleri ile birlikte Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen Helikopterle, 09.00 - 11.00 saatleri arasında trafik ihlallerinin tespiti için havadan helikopterle denetim yapıldı.

Denetime; İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 Jandarma Trafik Timi, 1 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 7 Jandarma Asayiş Timi, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 55 personel katıldı.

Yapılan havadan denetim sonucunda 863 araç kontrol edilirken, kontrol sonucunda trafik ihlali yapan 38 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 17 araç da trafikten men edildi. - MANİSA

Havadan trafik kontrolünde 17 araç trafikten men edildi
Havadan trafik kontrolünde 17 araç trafikten men edildi
Havadan trafik kontrolünde 17 araç trafikten men edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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