Havadan tespit, karadan ceza Havadan tespit, karadan cezaADANA'da polis, otoyolda, helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı.

Havadan tespit, karadan ceza

ADANA'da polis, otoyolda, helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların önüne geçmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimde, helikopterdeki polisler tarafından tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Durdurulan sürücülere ceza kesildi.

Helikopter tarafından belirlenip, emniyet kemeri takmadığı için 288 lira ceza kesilen TIR sürücüsü Hasan Hüseyin Gözbaşı, "Helikopteri üzerimizden uçarken gördük, emniyet kemerim takılıydı fakat akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra takmadım" dedi.

Bir yolcu otobüsünü muavinine de emniyet kemeri takmadığı için ceza uygulandı.

Polis yetkilileri, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: DHA