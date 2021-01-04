Havadan taşınabilir obüs Boran, ASELSAN ile vuracak
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Havadan taşınabilir obüs Boran, ASELSAN ile vuracak

04.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:59
Havadan taşınabilir obüs Boran, ASELSAN ile vuracak

ASELSAN, Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Atış Kontrol Sistemi'nin kalifikasyon testlerini tamamladı.

ASELSAN, Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Atış Kontrol Sistemi'nin kalifikasyon testlerini tamamladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sürekli değişen ve zorlaşan muharebe koşullarının gerektirdiği yüksek isabet gücüne ve taktik esnekliğe sahip topçu silahı ihtiyacını karşılamak amacıyla Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüsü Geliştirme Projesi başlatıldı.

Modern donanımlara sahip, hafif ve helikopterle taşınabilen Boran obüsünün atış kontrol sistemini geliştirme görevi ASELSAN'a verildi.

Proje kapsamında tasarım faaliyetleri ve prototip üretimini tamamlayan ve seri üretim aşamasına gelen ASELSAN, son olarak sistemin kalifikasyon testlerini Konya-Karapınar'da gerçekleştirildi. Testler, yapılan atışlarla başarıyla tamamlandı. Böylece atış kontrol sisteminin beklentiler doğrultusunda görevini yerine getirdiği ortaya konuldu.

Boran Atış Kontrol Sistemi, helikopterle havadan taşınabilen, kara yoluyla çekili olarak intikal ettirilebilen, hafif, yüksek ateş gücüne sahip 105 milimetre Boran obüsünde kullanılmak üzere geliştirildi.

Obüsün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar, ilk hız ölçme radarı ve ataletsel navigasyon sistemiyle gerçekleştirilmesini sağlayan bu entegre sistem, gündüz/gece görerek atış yapabilmeye imkan veren elektro-optik ve lazer mesafe ölçer birimlerine de sahip bulunuyor. Sistem, obüsün komuta kontrol sistemlerine ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu da sağlıyor.

Boran, 105 milimetre çapında 30 kalibrelik bir namluya sahip bulunuyor. Atış kontrol sistemi dahil toplam ağırlığı 1710 kilogram olan silah, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabiliyor. Boran, uzun menzilli mühimmatlarla 17 kilometre menzilde etkili olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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