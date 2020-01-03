Havadan, karadan ve denizden aradılar

03.01.2020 20:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 gün önce evinden çıkan ve geri dönmeyen 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran için tüm ekipler seferber oldu. Havadan, karadan ve denizden yapılan aramalarda Koran'ın hiçbir izine rastlanmadı.

Bodrum'da polis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 10 gündür kayıp olan Mehmet Ali Koran için seferber oldu. İçmeler mevkisinde boyacılık yaptığı tersanede yaşamını sürdüren 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, 24 Aralık gününde bir anda ortadan kayboldu. Yakınlarının Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaptığı müracaatın ardından kayıp şahıs için 10 gündür arama kurtarma çalışması sürdürülüyor. Muğla Arama Kurtarma ve Araştırma Derneğince İçmeler mevkisinde sürdürülen arama çalışmalarına, Muğla AFAD ekipleri de katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına, polis ve jandarma ekipleri iz takip ve kadavra köpekleri de eşlik etti. Aramalar sonuç vermeyince tüm mahalle ve arazi didik didik arandı.

DALGIÇ POLİSLER DENİZİN DİBİNİ TARADI

Günlerce yapılan aramalar sonucunda bir izi bulunamayan Koran için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Ekibi bölgeye geldi. Polis botuyla denize açılan polis sualtı ekibi arama yaptı. Koran'dan hiçbir ize rastlanamadı. Ekiplerin birkaç gün daha denizde arama yapacakları öğrenildi.

Bölgede günlerce arama yapan Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata ekibiyle birlikte günlerdir arama yaptıklarını ama bir ize ulaşamadıklarını ifade ederek "Bodrum Kaymakamlığından gelen talep doğrultusunda arama çalışmalarına başladık. İçmeler bölgesindeki dağlık alanda kayıp şahsı aradık. Muğla AFAD gelmesiyle tekrar geniş çaplı bir arama yapıldı. Polis ekipleri çevrede araştırma yaparken jandarma ekiplerinin iz takip ve kadavra köpekleri de bölgede arama yaptı. 10 gündür bir ize rastlanamadı kayıp şahıstan. Bugün ise Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekibi gelerek bölgede arama yapıyor. Şuana kadar bir ize bulunamadı" diye konuştu.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA