Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi
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Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSA ALMAÇAYIR / YENİKAPI açıklarından demir alan Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

İSA ALMAÇAYIR/ YENİKAPI açıklarından demir alan Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yavuz, gerekli teknik hazırlıkların tamamlanması için Haydarpaşa Limanı'na demirledi.

Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere demirli olduğu Yenikapı'dan hareket etti. Yavuz, kurtarma römorkörleri eşliğinde saat 13.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemi daha sonra Karadeniz'e açılacak.

 


Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi
Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi
Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi
Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi
Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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