ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ / İstanbul DHA ÜSKÜDAR'da yapılan asayiş denetiminde durdurulan araçlar didik didik arandı, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA ÜSKÜDAR'da yapılan asayiş denetiminde durdurulan araçlar didik didik arandı, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğlen saatlerinde geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde ilçenin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı. Denetim yapmak üzere yola çıkan polis ekipleri havadan da görüntülendi. Polis ekiplerini gören bazı kişiler ise polislere alkışlarla destek verdi. 150 farklı birimlerde görevli polis memurunun katıldığı denetimde 70 polis aracının yer aldığı belirtildi.

ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Seyir halindeki lüks araç, cayır cayır yandı! İçindekiler korkudan kendine gelemedi
Seyir halindeki lüks araç, cayır cayır yandı! İçindekiler korkudan kendine gelemedi
BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Haliç'te panik anları! Balıkçının oltasına 2 metrelik köpekbalığı takıldı
Haliç'te panik anları! Balıkçının oltasına 2 metrelik köpekbalığı takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Hasibe Eren Selçuk Balcı
Spor Ergin Ataman Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÜSKÜDAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI; POLİS GENİŞ KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 16:40:03. #1.14#

title