Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
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Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü Sultanahmet Meydanı'nda kutlandı.

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Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü Sultanahmet Meydanı'nda kutlandı. Kutlamaya katılan Vali Ali Yerlikaya, sevdiği polis köpeği saldırmaya çalışınca zor anlar yaşadı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü Sultanahmet Meydanı'nda kutlandı. Kutlama törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda polis memuru katıldı. Yerlikaya ve Aktaş, polisleri tek tek tebrik etti.

POLİS KÖPEĞİ HAMLE YAPINCA

Vali Ali Yerlikaya 'Kahraman Türk polisi kuruluşunuzun 176. Yıldönümü kutlu olsun" şeklinde polislere seslendikten sonra polis memurlarına çiçek verdi. Vali polis atını ve polis köpeğini sevdi. Vali Ali Yerlikaya, 'Dost' isimli polis köpeğini severken köpek saldırmak için hamle yaptı. Vali Yerlikaya geri çekilerek hamle yaptı. Köpek havlamaya devam edince Yerlikaya gülerek uzaklaştı.

"47 BİN 491 POLİS VE BEKÇİMİZ"

Polislere hitaben konuşan Vali Ali Yerlikaya, '47 bin 491 polis ve bekçimizden oluşan büyük İstanbul polis ailemizi temsilen bu meydanda İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ve burada bulunan arkadaşlarımızın şahsında tüm hemşerilerimiz adına onların kuruluş yıl dönümlerini kutlamak için bir araya geldik" dedi.

Yerlikaya, 'Onları seviyoruz, onlar bizim huzur ve güvenliğimiz için her gün evlerinden bu şehrin güvenliği için bu şehrin esenliği için ailelerinden ayrılıyor. Tekrardan görev süreleri dolup evine gelinceye kadar bilin ki gönlü işi ve şehrin huzur için kanunun kendine verdiği yetkiden, güçten ama empati yaparak yaptığı bir davranış olarak her şeyinin içinden çıktığı milletinin sevgisini kazanmak için gayret ediyor. Bu ruhla her zaman çalıştığına sizler de bizler de şahit oluyoruz" diye konuştu.

"İstanbul'un huzuru, güvenliği, asayişi için arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Yerlikaya, 'Pek çok arkadaşımız görev süresi içerisinde hep bu salgın döneminde salgın tedbirlerinin salgın önlemlerinin yerli yerince uygulanması konusunda 1 yıldan beri cansiperane görev yapıyor. Biliyorsunuz Vefa Sosyal Destek Grupları'nda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup evinden çıkamayan vatandaşlarımızın da bir telefon ucunda arkadaşlarımız gayret gösterdiler, göstermeye de devam ediyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum İstanbul'umuz polisini seviyor. Biz her gün aynı heyecanla arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'un huzuru, güvenliği, asayişi için arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün şahsında bütün polislerimizin, aileleriyle beraber bu güzel günlerini kutluyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu. Polis araçlarının yaptığı kortejin ardından tören sonlandı.

Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1
Son dakika haber! SULTANAHMET MEYDANI'NDA POLİS HAFTASI KUTLAMASI; VALİ YERLİKAYA'NIN ZOR ANLARI - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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