Motosikletlilerden 19 Mayıs korteji

İSTANBUL'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüzlerce sürücü bayraklarla süsledikleri motosikletlerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

İSTANBUL'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüzlerce sürücü bayraklarla süsledikleri motosikletlerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nden geçti. Yolun sağ şeridinden ilerleyen kortejin köprüden geçişi yaklaşık yarım saat sürdü. Köprüde giden sürücülerin de korna çalarak destek verdiği kortejdekiler Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette etti.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Caddebostan Sahili'nde buluşan yüzlerce motosiklet kullanıcısı, bayraklarla süsledikleri motosikletleriyle kortej oluşturdu. Yüzlerce motorun oluşturduğu korteje, otoyolda ilerleyen otomobil sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Geçmiş yıllarda köprüye otomobil girişinin durdurulmasıyla toplu olarak 15 Temmuz köprüsünden geçen motosiklet korteji, bu kez otomobillerin arasında tek ve ikişerli sıralar halinde geçtiler. Yüzlerce motosiklet tutkununun oluşturduğu kortejin köprüden geçmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Motosiklet kortejine katılan sürücüler toplu olarak Edirnekapı Şehitliği'ne giderek dua ettiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer