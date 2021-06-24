Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
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Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nden çıkan müsilaj, Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor.

MARMARA Denizi'nden çıkan müsilaj, Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor.  Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor. Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor. 

Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor.

 


- İstanbul
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer

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