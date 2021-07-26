(Havadan fotoğraflarla) Maltepe Sahili'nde 8 tekne yandı - (2)

Murat KOKMAZ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / MALTEPE Sahili'nde bağlı bulunan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Murat KOKMAZ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ MALTEPE Sahili'nde bağlı bulunan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan 8 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları da yönlendirildi. Çalışmalar devam ediyor.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı