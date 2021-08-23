Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
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Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ / MALTEPE Başıbüyük'te mesire alanındaki atık malzemelerden çıkan yangın ormana sıçradı.

Murat KORKMAZ/ MALTEPE Başıbüyük'te mesire alanındaki atık malzemelerden çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürmek için vatandaşlarda yangın söndürme tüpleri ve kovalarla yardım etti. 

Yangın, saat 11.30 sıralarında Başıbüyük Ormanı içindeki mesire alanında çıktı. İddialara göre mesire alanı içindeki atık malzemelerden çıkan yangın önce bir kulübeye daha sonra ormanlık alana sıçradı. Vatandaşlar bir yandan kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ataşehir ve Maltepe itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Çevredeki vatandaşlarda yangın söndürme tüpleriyle ve kovalarla su dökerek ekiplere yardımcı oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Yangın havadan da görüntülendi. 

Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Havadan fotoğraflarla // Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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